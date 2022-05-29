Лепс исполнил гимн России на финале Кубка по футболу
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«Откроется театрализованное шоу под песню «Лучший город земли» в исполнении «Хора Турецкого». «Футбольный марш» Матвея Блантера сыграет оркестр Московского губернского театра. В перерыве матча на поле появятся ветераны «Спартака» и «Динамо». Чествование легендарных футболистов пройдёт под выступление Льва Лещенко», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Также сообщается что певицы Максим и Люся Чеботина споют для болельщиков после игры.
Финал Кубка России проходит 29 мая в «Лужниках». Игра началась в 17:00. Судейскую бригаду возглавил Кирилл Левников. Помощниками арбитра стали Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.
Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».