Медведева назвала команду, за которую будет болеть в финале Кубка России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Я не особый знаток футбола, честно говоря. Знаю, что у «Спартака» много фанатов, но сегодня я поболею за бело-голубых. У моей команды два года подряд был синий цвет, у «Динамо» синий, всё сошлось», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

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