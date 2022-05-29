Медведева назвала команду, за которую будет болеть в финале Кубка России

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».
Медведева назвала команду, за которую будет болеть в финале Кубка России
  • РИА Новости

«Я не особый знаток футбола, честно говоря. Знаю, что у «Спартака» много фанатов, но сегодня я поболею за бело-голубых. У моей команды два года подряд был синий цвет, у «Динамо» синий, всё сошлось», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее спортивный директор красно-белых Лука Каттани рассказал, зависит ли судьба главного тренера клуба Паоло Ваноли от результатов КР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить