Каттани назвал Ваноли лучшим тренером «Спартака» за последнее время

Короткая ссылка
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, зависит ли судьба главного тренера клуба Паоло Ваноли от результатов финального матча Кубка России между красно-белыми и «Динамо».
Каттани назвал Ваноли лучшим тренером «Спартака» за последнее время
  • globallookpress.com

«Хочу сразу прекратить разговоры: Ваноли — лучший тренер «Спартака» за последнее время. Мы можем судить просто даже по количеству набранных очков. Если у «Спартака» есть проблемы, то это точно не в Ваноли», — цитирует Каттани «Матч ТВ».

Напомним, что итальянский специалист возглавил красно-белых в 2021 году, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о том, что финальный матч КР повлияет на карьеру Паоло Ваноли и Сандро Шварца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить