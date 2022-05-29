Каттани назвал Ваноли лучшим тренером «Спартака» за последнее время

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, зависит ли судьба главного тренера клуба Паоло Ваноли от результатов финального матча Кубка России между красно-белыми и «Динамо».

«Хочу сразу прекратить разговоры: Ваноли — лучший тренер «Спартака» за последнее время. Мы можем судить просто даже по количеству набранных очков. Если у «Спартака» есть проблемы, то это точно не в Ваноли», — цитирует Каттани «Матч ТВ».

Напомним, что итальянский специалист возглавил красно-белых в 2021 году, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о том, что финальный матч КР повлияет на карьеру Паоло Ваноли и Сандро Шварца.