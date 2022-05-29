Каттани назвал Ваноли лучшим тренером «Спартака» за последнее время
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«Хочу сразу прекратить разговоры: Ваноли — лучший тренер «Спартака» за последнее время. Мы можем судить просто даже по количеству набранных очков. Если у «Спартака» есть проблемы, то это точно не в Ваноли», — цитирует Каттани «Матч ТВ».
Напомним, что итальянский специалист возглавил красно-белых в 2021 году, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год.
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о том, что финальный матч КР повлияет на карьеру Паоло Ваноли и Сандро Шварца.