Силкин считает, что исход финала Кубка России повлияет на будущее Шварца и Ваноли

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что финальный матч Кубка России повлияет на карьеру Паоло Ваноли и Сандро Шварца.

«Насколько я знаю, Шварц собрался уходить из «Динамо», а про будущее наставника «Спартака» лучше спрашивать у руководства команды. Конечно, этот матч может повлиять на их дальнейшую карьеру», — цитирует Силкина ТАСС.

По его словам, цена ошибки в матче будет очень большая, поэтому команды будут стараться играть в закрытый футбол. Он также отметил, что в финале КР нет фаворита и игра будет непредсказуемой.

По информации Kicker, немецкий специалист расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча КР. Отмечается, что он возглавит немецкую «Герту».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Шварц высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном его уходе из клуба.