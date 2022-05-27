Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном его уходе из клуба.
Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Roger Petzsche

«Конечно, это моя не последняя игра в качестве главного тренера. Если говорить об игре, это завершающая игра сезона. Знаю, что многое говорится о «Герте». В данном случае это могут быть домыслы, разговоры. Сейчас я не комментирую такие слухи», — цитирует Шварца «Чемпионат».

По информации Kicker, Сандро Шварц расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России со «Спартаком». Отмечается, что он возглавит немецкую «Герту».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Вячеслав Колосков назвал большой потерей возможный уход Шварца из «Динамо».

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