Колосков назвал большой потерей возможный уход Шварца из «Динамо»
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«Шварц показал, что он умеет работать на качественном уровне, команда по осени у него играла просто блестяще. Приятно было смотреть за игрой, за молодыми футболистами. Он умеет хорошо работать, поэтому и приглашён в Германию. Конечно, это будет потерей для российского футбола», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
По информации Kicker, Сандро Шварц расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России со «Спартаком». Отмечается, что он возглавит немецкую «Герту».
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе Сандро Шварца из «Динамо».