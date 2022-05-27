Губерниев: уход Шварца будет потерей для «Динамо» и российского футбола

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе Сандро Шварца из «Динамо».

«Возглавит «Герту». Я за него рад, если это правда. Его уход будет потерей для «Динамо» и российского футбола, но мы должны понимать, что это не первая и не последняя такая потеря», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По информации Kicker, Сандро Шварц расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России со «Спартаком». Отмечается, что он возглавит немецкую «Герту».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Дмитрий Сычёв рассказал, чего не хватило «Динамо» для победы в РПЛ.