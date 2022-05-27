Сычёв рассказал, чего не хватило «Динамо» для победы в РПЛ

Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Сычёв рассказал, удивился ли он, что «Динамо» боролось с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Не понимаю, почему многие в шоке от этого. У них сильный тренер, который за два года выстроил качественную европейскую систему игры. Футболисты его понимают, выполняют все требования. Для титула им, молодым парням, не хватило опыта», — цитирует Сычёва Sport24.

Футболисты «Динамо» завоевали бронзовые медали чемпионата России сезона-2021/22.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Сычёв заявил, что «Спартаку» важно победить в финале Кубка России с «Динамо».