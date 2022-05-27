Сычёв: под победу в Кубке можно спрятать все скандалы и неудачи «Спартака»

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Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Сычёв заявил, что «Спартаку» важно победить в финале Кубка России с «Динамо».
Сычёв: под победу в Кубке можно спрятать все скандалы и неудачи «Спартака»
  • РИА Новости

«На хорошей ноте приятно заканчивать. Под победу в Кубке можно спрятать все скандалы и неудачи, которые были в сезоне. Но все, кто разбирается в футболе, понимают, что главное — это чемпионат. Главный показатель сезона — занятое место в РПЛ», — цитирует Сычёва Sport24.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» на уровне финала Лиги чемпионов.

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