«Матч ТВ» покажет финальный матч КР «Спартак» — «Динамо» на уровне финала Лиги чемпионов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что финальный матч Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» будет показан на уровне финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы приняли решение показать матч «Спартак» — «Динамо» на уровне финала Лиги чемпионов. Всего будут задействованы 44 камеры», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

По его словам, игру будут снимать 36 камер, шесть из которых с функцией Super Slow Motion, камера-паук с виртуальной графикой и 12 длиннофокусных камер, а звук трансляции будет произведён в формате Dolby 5.1.

«Ещё восемь камер будут работать на двух студиях телеканала, расположенных на бровке поля и возле входа на стадион на центральной аллее», — добавил Тащин.

Он также отметил, что в работе будут задействованы более 200 человек, две лучшие передвижные телевизионные станции и семь машин со спецтехникой.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб и перейдёт в немецкую «Герту» после финального матча КР.