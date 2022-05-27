«Матч ТВ» покажет финальный матч КР «Спартак» — «Динамо» на уровне финала Лиги чемпионов
«Мы приняли решение показать матч «Спартак» — «Динамо» на уровне финала Лиги чемпионов. Всего будут задействованы 44 камеры», — написал Тащин в своём Telegram-канале.
По его словам, игру будут снимать 36 камер, шесть из которых с функцией Super Slow Motion, камера-паук с виртуальной графикой и 12 длиннофокусных камер, а звук трансляции будет произведён в формате Dolby 5.1.
«Ещё восемь камер будут работать на двух студиях телеканала, расположенных на бровке поля и возле входа на стадион на центральной аллее», — добавил Тащин.
Он также отметил, что в работе будут задействованы более 200 человек, две лучшие передвижные телевизионные станции и семь машин со спецтехникой.
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб и перейдёт в немецкую «Герту» после финального матча КР.