Источник: Шварц покинет «Динамо» и станет наставником «Герты»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб и перейдёт в немецкую «Герту» после финального матча Кубка России со «Спартаком».

43-летний специалист расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России с красно-белыми, об этом сообщает Kicker.

Отмечается, что Шварца представят в качестве наставника «Герты» уже на следующей неделе.

Контракт специалиста с московским клубом действует до 2024 года.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее бывший форвард сборной России по футболу Игорь Колыванов прокомментировал возможный уход Шварца.

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