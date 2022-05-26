Источник: Шварц покинет «Динамо» и станет наставником «Герты»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб и перейдёт в немецкую «Герту» после финального матча Кубка России со «Спартаком».

43-летний специалист расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России с красно-белыми, об этом сообщает Kicker.

Отмечается, что Шварца представят в качестве наставника «Герты» уже на следующей неделе.

Контракт специалиста с московским клубом действует до 2024 года.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее бывший форвард сборной России по футболу Игорь Колыванов прокомментировал возможный уход Шварца.