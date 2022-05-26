Колыванов: «Динамо» не пострадает в случае ухода Шварца

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Бывший форвард сборной России по футболу Игорь Колыванов прокомментировал возможный уход Сандро Шварца с поста главного тренера московского «Динамо».
Колыванов: «Динамо» не пострадает в случае ухода Шварца
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«После зимнего перерыва игра у «Динамо» поблекла. Если Шварц уйдёт, то игра кардинально не поменяется, ничего страшного не произойдёт. Они не начнут играть строго от обороны», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

По его мнению, в России есть специалисты, которые могут прийти на место Шварца.

«А его стоит только поблагодарить за третью строчку в чемпионате, за команду, которую он построил», — заключил Колыванов.

Сообщалось, что Шварц может стать главным тренером «Герты».

«Динамо» 29 мая встретится со «Спартаком» в финале Кубка России. Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее Шварц заявил, что третье место «Динамо» в РПЛ стало свидетельством серьёзного развития клуба.

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