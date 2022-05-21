Шварц: третье место «Динамо» в РПЛ стало свидетельством серьёзного развития клуба
- globallookpress.com
«Мы добились достаточно серьёзного развития, подтверждением чему стали бронзовые медали. Горжусь своей командой», — цитирует Шварца ТАСС.
Он также признался, что очень разочарован поражением от «Сочи» в 30-м туре чемпионата России, которое не позволило «Динамо» выиграть серебряные медали.
«Я сказал ребятам, что в таких матчах мы должны найти рациональное зерно. Теперь нужно с ясными мыслями подойти к финалу Кубка России со «Спартаком», — сказал Шварц.
Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу сочинской команды.
Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира. «Зенит» (65) досрочно выиграл золото чемпионата.
Ранее Александр Овечкин прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи».