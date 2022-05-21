Шварц: третье место «Динамо» в РПЛ стало свидетельством серьёзного развития клуба

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Главный тренер столичного «Динамо» Сандро Шварц считает, что завоевание бронзовых медалей чемпионата России по футболу сезона-2021/22 является свидетельством серьёзного развития клуба.
Шварц: третье место «Динамо» в РПЛ стало свидетельством серьёзного развития клуба
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«Мы добились достаточно серьёзного развития, подтверждением чему стали бронзовые медали. Горжусь своей командой», — цитирует Шварца ТАСС.

Он также признался, что очень разочарован поражением от «Сочи» в 30-м туре чемпионата России, которое не позволило «Динамо» выиграть серебряные медали.

«Я сказал ребятам, что в таких матчах мы должны найти рациональное зерно. Теперь нужно с ясными мыслями подойти к финалу Кубка России со «Спартаком», — сказал Шварц.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу сочинской команды. 

Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира. «Зенит» (65) досрочно выиграл золото чемпионата. 

Ранее Александр Овечкин прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи».

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