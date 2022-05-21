Овечкин о третьем месте «Динамо» в РПЛ: серебро было бы лучше
- AP
«Бронза? Медаль есть медаль. Серебро было бы лучше. Что есть, то есть», — цитирует Овечкина «Чемпионат».
Овечкин посетил матч вместе с супругой Анастасией и сыном. Жена обладателя Кубка Стэнли опубликовала в соцсетях фото со стадиона.
Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу сочинской команды.
Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира.
Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал игру «Сочи» в матче 30-го тура РПЛ с «Динамо».