Овечкин о третьем месте «Динамо» в РПЛ: серебро было бы лучше

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение «Динамо» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи».

«Бронза? Медаль есть медаль. Серебро было бы лучше. Что есть, то есть», — цитирует Овечкина «Чемпионат».

Овечкин посетил матч вместе с супругой Анастасией и сыном. Жена обладателя Кубка Стэнли опубликовала в соцсетях фото со стадиона.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу сочинской команды.

Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал игру «Сочи» в матче 30-го тура РПЛ с «Динамо».