Губерниев: на глазах у родной публики при аншлаге «Динамо» позорненько так гореть

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру «Сочи» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Сочинский клуб творит сенсацию! «Динамо» много вложило в этот матч с точки зрения промоушена — реклама, пришли Овечкин и Лещенко. На глазах у родной публики при аншлаге немного позорненько так гореть. Но матч ещё не закончен», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча между командами проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:00. Счёт после первого тайма — 4:1 в пользу гостей. «Динамо» и «Сочи» делили между собой второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав одинаковое количество очков. По итогам этой встречи станет известен вице-чемпион России. «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко.

Ранее «Динамо» и «Сочи» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ.