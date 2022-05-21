«Динамо» и «Сочи» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» и «Сочи» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
  • РИА Новости

В стартовый состав «Динамо» попали Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.

В составе «Сочи» на поле с первых минут выйдут Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» будет награждено медалями РПЛ после матча с «Сочи».

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