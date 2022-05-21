«Динамо» будет награждено медалями РПЛ после матча с «Сочи»

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Московское «Динамо» получит медали чемпионата России за нынешний розыгрыш сразу после матча с «Сочи».
«Динамо» будет награждено медалями РПЛ после матча с «Сочи»
  • globallookpress.com

По информации пресс-службы клуба, церемония награждения пройдёт после завершения матча 30-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 17:00 мск.

Напомним, что в 29-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» со счётом 3:3. Подопечные Сандро Шварца перед последним туром занимают второе место (53 очка). При этом у столичной команды столько же очков, сколько и у сочинского клуба.

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что сегодня будет матч нервов между «Динамо» и «Сочи».

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