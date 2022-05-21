Бышовец: сегодня будет матч нервов между «Динамо» и «Сочи»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями перед матчем 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Сочи».
Бышовец: сегодня будет матч нервов между «Динамо» и «Сочи»
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«Сегодня будет матч нервов. С одной стороны опыт, с другой — инициативность... многое будет зависеть от реализации. Шансов на 1% больше у «Динамо», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

По его словам, по ходу сезона-2021/22 обе команды демонстрировали достаточно высокий уровень и по качеству, и по зрелищности.

В 29-м туре РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Подопечные Сандро Шварца перед последним туром занимают второе место (53 очка). При этом у столичной команды столько же очков, сколько и у сочинского клуба.

Встреча «Динамо» с «Сочи» состоится 21 мая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему московский клуб не станет отходить от своей игры в матче 30-го тура РПЛ.

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