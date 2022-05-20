Кобелев о матче с «Сочи»: не думаю, что «Динамо» сыграет вторым номером

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему бело-голубые в матче 30-го тура РПЛ с «Сочи», в котором определится судьба серебряных медалей, не станут отходить от своей игры.

«Не думаю, что «Динамо» постарается сыграть вторым номером. По ходу сезона подопечные Сандро Шварца провели уже несколько поединков, в которых им необходимы были очки, но не изменяли себе и не отступали от собственных принципов. Считаю, это правильное решение. Сомневаюсь, что москвичи станут уповать на ничью. Выходить и отбиваться — неправильно. Да и молодые ребята сами не захотят отходить от своей игры. Южане же постараются акцентировать внимание на сильных и слабых сторонах соперника», — заявил специалист в интервью RT.

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