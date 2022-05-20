Кобелев о матче с «Сочи»: не думаю, что «Динамо» сыграет вторым номером

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему бело-голубые в матче 30-го тура РПЛ с «Сочи», в котором определится судьба серебряных медалей, не станут отходить от своей игры.
Кобелев о матче с «Сочи»: не думаю, что «Динамо» сыграет вторым номером
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Не думаю, что «Динамо» постарается сыграть вторым номером. По ходу сезона подопечные Сандро Шварца провели уже несколько поединков, в которых им необходимы были очки, но не изменяли себе и не отступали от собственных принципов. Считаю, это правильное решение. Сомневаюсь, что москвичи станут уповать на ничью. Выходить и отбиваться — неправильно. Да и молодые ребята сами не захотят отходить от своей игры. Южане же постараются акцентировать внимание на сильных и слабых сторонах соперника», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гришин заверил, что ЦСКА способен завершить сезон победой над «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить