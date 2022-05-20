Гришин считает, что ЦСКА способен завершить сезон победой над «Ростовом»

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Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин отметил, что армейцы в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом» способны одержать победу.
Гришин считает, что ЦСКА способен завершить сезон победой над «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Уверен, у ЦСКА появится желание хлопнуть дверью. Команда провалила несколько игр, и ей необходимо реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Да, слухи вокруг клуба ходят тревожные. Например, пишут о возможном уходе Алексея Березуцкого. Но пока на официальном сайте не появится новость, верить этому не стоит. Остаётся только дождаться окончания сезона. И армейцам необходимо сделать это на мажорной ноте, обыграв «Ростов». Пусть первая тройка им не светит, но ещё можно подняться на четвёртую строчку, поэтому нужно бороться до конца», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кечинов подчеркнул, что прежде для «Спартака» существовала только первая позиция.

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