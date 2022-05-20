Кечинов: раньше для «Спартака» существовала одна позиция — первая

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, насколько важно для красно-белых завершить сезон РПЛ как можно выше в турнирной таблице.
Кечинов: раньше для «Спартака» существовала одна позиция — первая
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Большого значения это уже действительно не имеет. Раньше, когда я сам выступал за «Спартак», в раздевалке таких разговоров даже возникнуть не могло. Для нас тогда существовала одна позиция — первая. Все остальные строчки роли не играли. Вот и сейчас не вижу большой разницы между седьмым и десятым местом», — заявил Кечинов в интервью RT.

Ранее Парфёнов объяснил, почему вылетевший из РПЛ «Арсенал» в последнем туре даст бой «Уралу».

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