Парфёнов объяснил, почему вылетевший из РПЛ «Арсенал» в последнем туре даст бой «Уралу»

Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов объяснил, почему вылетевшие из РПЛ туляки в последнем туре способны дать бой «Уралу».

«Во-первых, ещё не факт, что они вылетят напрямую, поскольку пока неизвестно, расширят ли Премьер-лигу перед следующим сезоном. Вылетать никому не хочется, ведь между контрактами в РПЛ и ФНЛ огромная разница. Во-вторых, они обязаны хотя бы в последнем туре реабилитироваться перед поклонниками, а не совершить очередной плевок им в лицо. Ходят слухи, что клуб испытывает финансовые сложности и рискует даже не выступить в ФНЛ, но мне сложно это комментировать. Насколько знаю, губернатор области поддерживает команду и не собирается отказываться от этого», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Шаронов отметил, что ему интересно, насколько смело поведут себя Слуцкий и Стукалов в матче «Рубин» — «Уфа».