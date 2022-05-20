Шаронов: интересно, насколько смело поведут себя Слуцкий и Стукалов в матче «Рубин» — «Уфа»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов ответил на вопрос, можно ли считать казанцев фаворитами матча 30-го тура РПЛ с «Уфой».

«Фаворитом на бумаге можно назвать кого-угодно. Да, «Рубину» дома будет обеспечена поддержка, но решится всё на футбольном поле. Мне интересно прежде всего, насколько смело поведут себя в решающей игре главные тренеры — Леонид Слуцкий и Алексей Стукалов. В России есть стереотип, что игра от обороны даёт результат, но это далеко не всегда является истиной. Суть же заключается в том, как команда атакует и обороняется», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кобелев затруднился назвать фаворита в матче «Динамо» — «Сочи».