Шаронов: интересно, насколько смело поведут себя Слуцкий и Стукалов в матче «Рубин» — «Уфа»
- РИА Новости
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«Фаворитом на бумаге можно назвать кого-угодно. Да, «Рубину» дома будет обеспечена поддержка, но решится всё на футбольном поле. Мне интересно прежде всего, насколько смело поведут себя в решающей игре главные тренеры — Леонид Слуцкий и Алексей Стукалов. В России есть стереотип, что игра от обороны даёт результат, но это далеко не всегда является истиной. Суть же заключается в том, как команда атакует и обороняется», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Кобелев затруднился назвать фаворита в матче «Динамо» — «Сочи».