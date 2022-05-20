Кобелев затруднился назвать фаворита в матче «Динамо» — «Сочи»
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«С одной стороны, «Динамо» до последнего составляло конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство... С другой — «Сочи» демонстрирует пусть прагматичный, но смелый и уверенный футбол с большим количеством коротких и средних передач, хорошим контролем. Поэтому матч должен получиться результативным. Нас ждёт встреча на три результата», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее появилась информация, что на матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво.