Кобелев затруднился назвать фаворита в матче «Динамо» — «Сочи»

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Известный тренер Андрей Кобелев предположил, как будет развиваться центральный матч 30-го тура между «Динамо» и «Сочи», в котором определится обладатель серебряных медалей.
Кобелев затруднился назвать фаворита в матче «Динамо» — «Сочи»
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«С одной стороны, «Динамо» до последнего составляло конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство... С другой — «Сочи» демонстрирует пусть прагматичный, но смелый и уверенный футбол с большим количеством коротких и средних передач, хорошим контролем. Поэтому матч должен получиться результативным. Нас ждёт встреча на три результата», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее появилась информация, что на матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво.

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