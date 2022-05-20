СЭ: на матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.
Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 17:00.
Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев рассказал, как относится к продаже пива на российских стадионах.