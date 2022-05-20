СЭ: на матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво

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В «Динамо» планируют продавать пиво на стадионе во время матча последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
СЭ: на матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 17:00.

Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев рассказал, как относится к продаже пива на российских стадионах.

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