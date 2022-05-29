Отставка Шварца, счастье Ваноли и журналист Жиго: как прошли пресс-конференции тренеров по итогам финала КР по футболу

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц покидает команду. Специалист сам объявил об этом на пресс-конференции после финала Кубка России по футболу, который бело-голубые проиграли «Спартаку». Немец признался, что ему грустно уходить на минорной ноте, и объяснил поражение в матче молодостью и отсутствием опыта у игроков. Тем временем судьба наставника красно-белых Паоло Ваноли остаётся неизвестной. Итальянец не ответил на вопрос о своём будущем, а одной из главных звёзд пресс-конференции стал Самуэль Жиго: покидающий клуб защитник попробовал себя в роли журналиста.

На пресс-конференциях тренеров по окончании финала Кубка России по футболу, как и после каждого решающего матча, царили совершенно разные эмоции. Ужасно опечаленным и расстроенным выглядел наставник «Динамо» Сандро Шварц. Специалист начал с того, что поблагодарил свою команду и соперника.

«Хочу поздравить «Спартак» с победой. Игра получилась интенсивной с обеих сторон. Может быть, красно-белым повезло больше. Конечно, нам очень горько, но мы боролись до самого конца, вплоть до финального свистка, показывали дух на протяжении всего сезона. Очень горько, что проиграли. Но надо двигаться дальше. Если на чашу весов положить наше поражение в Кубке России и то, как мы выступали в течение года, считаю, что положительное перевешивает. Я благодарен команде, игрокам, всему персоналу, кто принимал активное участие в жизни коллектива. Хотели сегодня одержать победу не только для себя, но и отблагодарить за проделанную работу Андрея Воронина и Ивана Ордеца. К сожалению, не удалось. Что касается пенальти, игрок взял на себя большую ответственность. К сожалению, такое бывает. Но мы его поддержали и особенно поддерживаем сейчас», — отметил специалист.

Пассивное начало матча немец объяснил молодостью коллектива. По его мнению, футболистам «Динамо» пока просто не хватает опыта.

«Мы говорим об очень высоком накале встречи. И первый неяркий тайм можно объяснить именно этими моментами. После перерыва мы постарались перевернуть игру, сделать её в нашу пользу. Перед вторым голом «Спартака» у нас была хорошая атака, и мы сами могли отличиться. Очень горько, конечно, сегодня проигрывать. Трагически для нас закончился матч. Но опять же благодарю всю команду за то, как она себя проявила», — заявил Шварц.

При этом наставник бело-голубых отметил, что на итоговом выступлении «Динамо» сказался отъезд тренера Андрея Воронина и защитника Ивана Ордеца, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине.

«Мы живём в непростое время. И я тоже на себе это прочувствовал. Но игроки и весь персонал с гордо поднятой головой несут знамя «Динамо», проходят через все сложные времена. Поэтому я им благодарен. Нельзя сказать, что отъезд Ордеца и Воронина, никак не повлиял на команду. Конечно, повлиял. Это очень важные тренер и игрок в нашем коллективе. Но в течение всего сезона бело-голубые проявляли характер. Мы пытались держать удар. Плечом к плечу. И я как раз сказал это сегодня парням в раздевалке. Мы выдерживали и провели весь сезон без эмоциональных ям. Это значит, что у нас серьёзный характер, который только закаливается», — подчеркнул немец.

Также Шварц объяснил, почему на воротах «Динамо» в финале стоял Игорь Лещук, а не Антон Шунин, у которого большой опыт выступления за бело-голубых.

«Как я уже сказал в пятницу, у нас качественная бригада вратарей, но так как весь Кубок России отыграл Лещук, в этот раз выбор был в его пользу. Если бы дело дошло до пенальти, психологическое преимущество оказалось бы на нашей стороне, потому что нам уже удавалось выигрывать серию 11-метровых в этом турнире», — заявил главный тренер «Динамо».

Завершилась пресс-конференция на ещё более грустной, хотя и ожидаемой ноте. Шварц сообщил, что покидает команду.

«У меня был достаточно открытый и конструктивный разговор с руководством. Мы обсудили, что за последнее время мир сильно изменился, но я всегда подчёркивал: мы должны пройти весь путь с командой до конца, отыграть сезон вместе. Решение остаться объяснялось именно этим. Но ситуация в мире непростая, поэтому сегодня действительно моя последняя игра. Хочу отметить: моё решение не имеет никакой подоплёки. Речь не о том, что есть договорённость с каким-то другим клубом», — отметил специалист.

На прощание Шварц поблагодарил коллектив, с которым работал в «Динамо», и заявил, что был рад тренировать бело-голубых.

«Мы проживали очень много эмоциональных моментов. И если говорить о моей команде, то это невероятные люди, которые окружали меня в течение всего этого времени. С 24 февраля, возможно, что-то изменилось, появились какие-то трудности. Но всё равно мы их проживали все вместе. Я понимал, что команде нужна моя поддержка, где-то у нас были бурные разговоры, мы многое обсуждали. И я рад, что у меня была возможность возглавлять коллектив», — заключил немец.

Совершенно по-другому прошло общение с журналистами у Паоло Ваноли. Итальянец радостно вошёл в зал и начал делиться своими эмоциями.

«Как комментировать такие моменты? Я счастлив! Хочу поблагодарить «Динамо». Но нужно отдать должное и нашей команде — тренерскому штабу и всем футболистам. В финал выходят два коллектива. И для одного матч заканчивается праздником, а для другого — нет. «Спартак» сегодня был хорошо готов. Спасибо ребятам большое. Единственный минус — мы не могли сохранить концентрацию на протяжении всей встречи. Это то, над чем предстоит работать дальше», — сказал наставник красно-белых.

В этот момент в пресс-центр вбежали футболисты «Спартака» и облили тренера, переводчика и всех, кто находился рядом, шампанским, а затем расположились в зале. Самуэль Жиго, который провёл последний матч за москвичей, решил попробовать себя в роли журналиста и начал задавать вопросы Ваноли.

«Что вы думаете о сегодняшней игре, коуч?» — спросил защитник.

Наставник красно-белых не растерялся и достаточно быстро придумал, как отшутиться.

«У нас, к сожалению, должен уйти по окончании сезона Жиго. И я попросил руководство клуба на следующий год купить мне футболиста на его место, но только с такой же фамилией», — сказал итальянец.

Ответ на второй вопрос защитника — «Остаётесь ли вы в «Спартаке?» — наверняка хотели услышать и настоящие журналисты. Но итальянец лишь посмеялся и решил покинуть зал, пока его подопечные не разгромили помещение.