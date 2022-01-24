Жиго покинет «Спартак» по окончании сезона

Мохаммед Беншенафи, агент защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго, рассказал о будущем своего клиента.

«По Самюэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака». Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в «Спартаке», а там уже посмотрим, что произойдёт дальше. Он не будет продлевать свой контракт. Самюэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье», — цитирует Беншенафи «РБ Спорт».

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В этом сезоне он провёл 24 матча за команду, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Всего же на счету 28-летнего футболиста 96 игр, девять голов и шесть передач в составе красно-белых.

Ранее в «Спартаке» высказались о возможном переходе полузащитника команды Йоррита Хендрикса в «Фейеноорд».