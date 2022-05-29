Фомин попросил прощения за незабитый в финале Кубка России пенальти
- РИА Новости
«Хочу попросить прощения у всех болельщиков «Динамо». Сегодня я подвёл команду. Простите меня», — цитирует Фомина «Спорт-Экспресс».
«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.
Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после просмотра VAR в компенсированное время назначил в ворота красно-белых пенальти. 11-метровый удар не смог реализовать Фомин (98-я минута). Футболист не попал по воротам.
Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.