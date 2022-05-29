Фомин попросил прощения за незабитый в финале Кубка России пенальти

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на не реализованный в компенсированное время пенальти в финальном матче Кубка России по футболу со столичным «Спартаком».
Фомин попросил прощения за незабитый в финале Кубка России пенальти
  • РИА Новости

«Хочу попросить прощения у всех болельщиков «Динамо». Сегодня я подвёл команду. Простите меня», — цитирует Фомина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после просмотра VAR в компенсированное время назначил в ворота красно-белых пенальти. 11-метровый удар не смог реализовать Фомин (98-я минута). Футболист не попал по воротам.

Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить