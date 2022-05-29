Фомин попросил прощения за незабитый в финале Кубка России пенальти

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на не реализованный в компенсированное время пенальти в финальном матче Кубка России по футболу со столичным «Спартаком».

РИА Новости