Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России

Московский «Спартак» переиграл в финальном матче Кубка России по футболу столичное «Динамо».

Французский защитник красно-белых Самуэль Жиго после игры попрощался с болельщиками. Он подошёл к фанатским трибунам на столичном стадионе «Лужники» и исполнил вместе с болельщиками несколько раз свою фирменную кричалку.

В следующем сезоне футболист будет выступать за французский «Марсель». Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента».

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее сообщалось, что Даниил Фомин не смог сравнять счёт с пенальти в матче КР со «Спартаком» в компенсированное время.