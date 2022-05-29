Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России
- globallookpress.com
Французский защитник красно-белых Самуэль Жиго после игры попрощался с болельщиками. Он подошёл к фанатским трибунам на столичном стадионе «Лужники» и исполнил вместе с болельщиками несколько раз свою фирменную кричалку.
В следующем сезоне футболист будет выступать за французский «Марсель». Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента».
«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.
В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).
Ранее сообщалось, что Даниил Фомин не смог сравнять счёт с пенальти в матче КР со «Спартаком» в компенсированное время.