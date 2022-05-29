Набабкин: выигрыш Кубка не отменяет факта, что «Спартак» занял десятое место в РПЛ

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России.

«Комментаторы должны быть объективными, а не выражать явные эмоции в отношении одной команды — «Спартака». Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял десятое место», — цитирует Набабкина «Чемпионат».

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1 в КР.

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

В Российской премьер-лиге «Спартак» занял десятое место, набрав 38 очков. ЦСКА расположился на пятом месте с 50 баллами.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе иностранных футболистов из команды в конце сезона-2021/22.