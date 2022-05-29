Гендиректор «Спартака» высказался о возможном уходе игроков из-за позиции ФИФА

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе иностранных футболистов из команды в конце сезона-2021/22.
Гендиректор «Спартака» высказался о возможном уходе игроков из-за позиции ФИФА
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«Опасения есть. У нас многие решения сейчас связаны с регламентом. Ещё лет 10—15 назад все говорили: «Спорт вне политики». ФИФА отстаивала спортивную составляющую, не допускала, чтобы правительство лезло в деятельность федераций», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

По его мнению, некоторые решения международных футбольных федераций немного политизированы. Он выразил надежду, что «Спартак» не покинут легионеры.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам клубов РПЛ переходить в другие команды вне трансферного окна.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что все легионеры вернутся в «Зенит» после отпуска.

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