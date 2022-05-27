Медведев заявил, что все легионеры вернутся в «Зенит» после отпуска

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоит ситуация с иностранными футболистами в команде из Санкт-Петербурга.
Медведев заявил, что все легионеры вернутся в «Зенит» после отпуска
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Новый лимит позволяет пригласить легионеров, но давайте сначала дождёмся решения ФИФА. На сегодняшний день все наши иностранцы заявили, что они не хотят никуда уезжать», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, все легионеры готовы прибыть на учебно-тренировочные сборы «Зенита».

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за ситуации на Украине.

В связи с санкциями Российский футбольный союз (РФС) одобрил смягчение лимита на легионеров с сезона-2022/23: не более 13 иностранцев в заявке клуба на сезон и не более восьми одновременно на поле.

Ранее Медведев заявил, что клуб не откажется от второй команды.

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