Медведев заявил, что все легионеры вернутся в «Зенит» после отпуска

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоит ситуация с иностранными футболистами в команде из Санкт-Петербурга.

«Новый лимит позволяет пригласить легионеров, но давайте сначала дождёмся решения ФИФА. На сегодняшний день все наши иностранцы заявили, что они не хотят никуда уезжать», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, все легионеры готовы прибыть на учебно-тренировочные сборы «Зенита».

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за ситуации на Украине.

В связи с санкциями Российский футбольный союз (РФС) одобрил смягчение лимита на легионеров с сезона-2022/23: не более 13 иностранцев в заявке клуба на сезон и не более восьми одновременно на поле.

Ранее Медведев заявил, что клуб не откажется от второй команды.