Медведев заявил, что все легионеры вернутся в «Зенит» после отпуска
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Новый лимит позволяет пригласить легионеров, но давайте сначала дождёмся решения ФИФА. На сегодняшний день все наши иностранцы заявили, что они не хотят никуда уезжать», — цитирует Медведева РИА Новости.
По его словам, все легионеры готовы прибыть на учебно-тренировочные сборы «Зенита».
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за ситуации на Украине.
В связи с санкциями Российский футбольный союз (РФС) одобрил смягчение лимита на легионеров с сезона-2022/23: не более 13 иностранцев в заявке клуба на сезон и не более восьми одновременно на поле.
Ранее Медведев заявил, что клуб не откажется от второй команды.