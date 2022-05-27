Гендиректор «Зенита» Медведев: клуб не откажется от второй команды
- РИА Новости
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«На сегодняшний день мы не рассматриваем возможность отказа от «Зенита-2». У нас строится вертикаль от академии через молодёжную команду и «Зенит-2» к основному составу», — цитирует Медведева РИА Новости.
Московский «Спартак» 23 мая объявил о закрытии своей второй команды из-за финансовых сложностей.
«Зенит-2» выступает в ФНЛ-2.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал закрытие «Спартака-2».