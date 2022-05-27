Гендиректор «Зенита» Медведев: клуб не откажется от второй команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что руководство петербургского клуба не станет отказаться от второй команды.

«На сегодняшний день мы не рассматриваем возможность отказа от «Зенита-2». У нас строится вертикаль от академии через молодёжную команду и «Зенит-2» к основному составу», — цитирует Медведева РИА Новости.

Московский «Спартак» 23 мая объявил о закрытии своей второй команды из-за финансовых сложностей.

«Зенит-2» выступает в ФНЛ-2.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал закрытие «Спартака-2».