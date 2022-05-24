Дюков высказался о ликвидации «Спартака-2»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал закрытие «Спартака-2».
Дюков высказался о ликвидации «Спартака-2»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Спартак-2» — тут решение клуба, которое мы можем только принять. У клуба есть стратегия развития молодых футболистов. Если клуб принял решение открыть фарм, это не значит, что он должен постоянно её содержать. В клубах и академиях меняются ситуация, подход и стратегия. Правильно задать этот вопрос им. Речь идёт не только о финансах, но и об изменении подхода. У них новый спортивный директор», — заявил Дюков на пресс-конференции.  

Ранее Дюков ответил на вопрос о санкциях в отношении РФС.

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