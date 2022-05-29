Слёзы Соболева, «буллит» Промеса и промах Фомина: как «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России

«Спартак» взял верх над «Динамо» в финале Кубка России по футболу и впервые за 19 лет стал обладателем трофея. Победу красно-белым принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. Россиянин открыл счёт в дебюте встречи и посвятил взятие ворот умершей матери. А голландец поставил точку в идеальной контратаке команды. В составе бело-голубых отличился Арсен Захарян, которому помог рикошет от ноги Самуэля Жиго. В добавленное арбитром время подопечные Сандро Шварца могли уйти от поражения, но Даниил Фомин не реализовал пенальти, пробив выше перекладины.

Невероятный ажиотаж

Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» вызвал в Москве невероятный ажиотаж. Хотя встречу было решено провести в «Лужниках», даже они не смогли принять всех желающих. Утром в день матча в РФС сообщили о полной продаже билетов на игру при общей вместимости в 73 189 зрителей. А уже во время матча было объявлено о присутствии на трибунах 69 306 человек.

Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости решающих матчей турнира. Предыдущий также состоялся на Большой спортивной арене ещё до реконструкции, когда в 2006-м противостояние «Спартака» и ЦСКА собрало 67 тыс. зрителей.

Подобный интерес вполне объясним. Во-первых, красно-белые и бело-голубые — непримиримые соперники, во-вторых, победа в Кубке была для них последним шансом закончить сезон с трофеем. Особенно это касалось подопечных Паоло Ваноли, которые в год столетия клуба не выиграли ничего и заняли десятое место в РПЛ. В-третьих, обе команды давно не брали Кубок: «Спартак» — с 2003-го, а «Динамо» — и вовсе с 1995-го.

Наконец, матч мог стать последним для обоих тренеров. Сандро Шварц, по информации СМИ, уже договорился с «Гертой», а в случае поражения рисковал лишиться своего поста и Ваноли.

К счастью, специалисты подошли к противостоянию практически без потерь. Немец мог использовать всех подопечных, а итальянец остался только без получившего травму защитника Никиты Чернова.

Однако оба тренера сумели удивить болельщиков. Так, место на последнем рубеже «Спартака» занял не Александр Селихов, а Александр Максименко. Компанию Самуэлю Жиго и Георгию Джикии в центре обороны составил не Максимилиано Кофрие, а Руслан Литвинов. А в опорной зоне вместо Романа Зобнина появился Данил Пруцев. На острие атаки же расположился Александр Соболев, тогда как Шамар Николсон остался в запасе, как и Зелимхан Бакаев.

У «Динамо» главная интрига касалась вратарской позиции, и Шварц, несмотря на пять пропущенных от «Сочи» мячей, оставил в основе Игоря Лещука. Зато в атаке он впервые в сезоне сделал ставку на дуэт форвардов — Фёдора Смолова и Константина Тюкавина. В обороне Сандро решил «отзеркалить» схему соперника с тремя центральными защитниками, но при владении она легко перестраивалась в 3—4—3.

Провальная игра «Динамо»

Однако футболисты бело-голубых, складывалось впечатление, оказались совершенно не готовы к столь серьёзным перестановкам. Увеличение количества защитников должно было добавить надёжности, но лишь сбило их с толку. Динамовцы далеко не сразу сыгрались и почувствовали, как нужно действовать.

«Спартак», напротив, мощно начал матч и постоянно нагнетал давление на флангах. Особенно активны на левом были Виктор Мозес и Промес. Сюда же смещался Соболев, создавая перегруз. А уже на десятой минуте красно-белые открыли счёт. И вновь соперник провалился в обороне. Игнатов великолепной разрезающей передачей между Фабио Бальбуэна и Романом Евгеньевым отправил Соболева на рандеву с Лещуком, и тот свой момент не упустил.

Впрочем, не лучшим образом в этом эпизоде сыграл и Фомин в опорной зоне, позволивший Пруцеву отдать вертикальный пас на Игнатова, и вратарь, пропустивший в ближний угол. Автор гола же посвятил его своей матери, которой не стало в 2020-м. В объятиях партнёров он с трудом сдерживал слёзы.

Грусть навевал и футбол «Динамо», поскольку и в атаке у команды ничего не получалось. В частности, она не включала фирменный высокий прессинг и позволяла соперникам спокойно перекрывать свободные зоны. Не работала и доставка мяча вперёд. В результате Тюкавин и Смолов оказались полностью отрезаны от партнёров, а для того, чтобы получить пас, им приходилось опускаться едва ли не на свою половину.

Неудивительно, что бело-голубые в первом тайме не создали у ворот Максименко ни одного момента. Запомнился только опасный прострел Шиманьски от лицевой, с которым справился голкипер, и падение Тюкавина в чужой штрафной после единоборства с Литвиновым, на которое главный арбитр Кирилл Левников внимания не обратил.

Зато «Спартак» вполне мог увеличить преимущество в счёте. Так, на 21-минуте коллектив Ваноли вновь обнаружил брешь в обороне на левом полуфланге. Бальбуэна не смог перехватить проникающую передачу Мозеса на Промеса, и тот убежал почти один на один с Лещуком. С довольно острого угла он предпочёл не бить, а выполнил прострел во вратарскую, где находился один Евгеньев. От него мяч отскочил к Игнатову, но тот из убойной позиции отправил снаряд в небеса. А чуть позже Жиго после розыгрыша стандарта метров с десяти также не попал в створ.

Счастливый конец для «Спартака»

На перерыв бело-голубые уходили в мрачном настроении. Было очевидно, что им срочно необходимо что-то менять. Казалось, Шварц признает ошибки и вернётся к проверенной схеме. Однако немец делать этого не стал и предоставил подопечным второй шанс.

Также, вероятно, он максимально жёстко побеседовал с футболистами в раздевалке, поскольку на поле они вернулись совершенно с другим настроем. Динамовцы остервенело боролись за каждый мяч и летели в жёсткие подкаты. В этом отрезке они, наконец, напомнили себя прежних. Начал проходить и прессинг, которого в первой половине встречи не было вовсе. И это моментально принесло свои плоды. «Спартак» оказался прижат к своей штрафной и практически не мог перейти центр поля.

Особенно активен в составе «Динамо» был Скопинцев, который отметился неплохим дальним ударом и заработал штрафной на левом фланге. К тому же у красно-белых повреждение получил Джикия. Врачам понадобилось время, чтобы оказать ему помощь. Забегая вперёд, вскоре капитана пришлось менять.

А соперник на 55-й минуте преобразовал давление в гол, причём он получился максимально обидным для номинальных хозяев. Жиго в подкате выбил мяч из-под ног у врывающегося в штрафную Тюкавина, а первым на подборе оказался Захарян, который нанёс удар в касание. Француз, лёжа на газоне, пытался его прервать, но лишь дезориентировал Максименко.

Казалось, «Динамо» на кураже попытается развить успех, но у команды не хватило сил, чтобы и дальше действовать на таких скоростях. Да и «Спартак» грамотно успокоил игру и даже провёл несколько перспективных контрвыпадов. А Ваноли сделал двойную замену, которая стала решающей. Место Джикии в тройке центральных защитников занял Кофрие, а подуставший Игнатов уступил место на поле Николсону.

И на 72-й минуте все они приняли участие в победном голе. Красно-белые организовали образцово-показательную контратаку от своих ворот. Начал её длинной передачей из собственной штрафной бельгиец. Ямаец опередил Бальбуэна в центральном круге и выполнил скидку на Соболева. А Александр великолепным разрезающим пасом отправил в прорыв Промеса. Голландец легко убежал от двоих оппонентов, обыграл Лещука и поразил створ — 2:1.

Пропустив второй гол, бело-голубые выглядели обречённо. Слишком многое не получалось у них в концовке сезона. Шварц пытался спасти игру заменами, бросив в бой Даниила Лесового, Вячеслава Грулёва, Дениса Макарова и Николо Моро, но перестановки не давали эффекта.

Однако в дополнительное время судьба всё-таки подарила бело-голубым шанс в виде нарушения правил со стороны Литвинова. Защитник в собственной штрафной, ведя верховое единоборство с Тюкавиным, ударил форварда локтем в лицо. Левников сначала фол не зафиксировал, но коллеги на VAR призвали его посмотреть повтор. И уже после этого арбитр уверенно показал на «точку».

Бить пенальти на 99-й минуте отправился Фомин, который до этого ни разу в карьере не промахивался с «точки», если не считать один эпизод в ФНЛ-2. По лицу Даниила было заметно, что он очень сильно переживает. В результате полузащитник пробил выше перекладины.

Практически тут же Левников дал финальный свисток, и на трибунах «Лужников» началось настоящее безумие, ведь «Спартак» завоевал первый Кубок страны за 19 лет. А для Ваноли этот трофей стал дебютным в России.

А вот «Динамо» продлило свою неудачную серию, потерпев поражение в четвёртом финале турнира подряд. К тому же на пресс-конференции Шварц всё же заявил о своём уходе. На родину немец увезёт только бронзовую медаль РПЛ. А команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством другого тренера.