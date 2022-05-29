Наумов: «Лужники» оказались маленьким стадионом для финала Кубка России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«Давно такого не было, что болельщики готовы выкупить 200 тыс. билетов — «Лужники» оказались маленьким стадионом. Это радует! «Спартак» одолеет «Динамо» со счётом 2:0 или 2:1», — цитирует Наумова «Чемпионат».

По его словам, подобные матчи, как правило, не бывают очень зрелищными. Он также отметил, что красно-белые сейчас находятся в лучшем психологическом состоянии.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что проданы все билеты на финальный матч КР.