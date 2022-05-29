Наумов: «Лужники» оказались маленьким стадионом для финала Кубка России

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».
Наумов: «Лужники» оказались маленьким стадионом для финала Кубка России
  • РИА Новости

«Давно такого не было, что болельщики готовы выкупить 200 тыс. билетов — «Лужники» оказались маленьким стадионом. Это радует! «Спартак» одолеет «Динамо» со счётом 2:0 или 2:1», — цитирует Наумова «Чемпионат».

По его словам, подобные матчи, как правило, не бывают очень зрелищными. Он также отметил, что красно-белые сейчас находятся в лучшем психологическом состоянии.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что проданы все билеты на финальный матч КР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить