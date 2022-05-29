Никита Симонян: у «Спартака» хроническая болезнь — пропускать в конце матчей

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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился ожиданиями от финала Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо».
Никита Симонян: у «Спартака» хроническая болезнь — пропускать в конце матчей
  • РИА Новости

«При всём уважении к «Динамо», естественно, мне хочется, чтобы победил «Спартак», но шансы 50 на 50. Пока у красно-белых хроническая болезнь — пропускать в конце матчей. Это продолжается не один год», — цитирует Симоняна ТАСС.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее главный тренер красно-белых Паоло Ваноли оценил готовность «Спартака» к финальному матчу КР.

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