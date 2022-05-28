Ваноли оценил готовность «Спартака» к матчу против «Динамо»
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«Динамо» — очень сильная команда, согласен с этим. Финальный матч — это особенная игра. Это не чемпионат. Всё, что было раньше, не идёт в счёт. Мы должны подготовиться к матчу психологически и физически», — заявил Ваноли на пресс-конференции.
Он добавил, что на игру его футболистов не повлияют слухи об уходе Сандро Шварца.
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.
Ранее Валерий Карпин ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале Кубка России.