Карпин ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале Кубка России

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо».
Карпин ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале Кубка России
  • РИА Новости

«Глобально ни за кого. И в той, и другой команде есть игроки сборной России. Главное, чтобы обошлось без травм. Я буду уже в отпуске. Поэтому посмотрю финал Кубка по телевизору», — цитирует Карпина Sport24.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее «Спартак» выпустил эффектное промо к финалу Кубка России.

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