Финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» посетили рекордное количество зрителей
- РИА Новости
Матч, который прошёл на московском стадионе «Лужники», завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака».
За финалом, по официальной информации, с трибун стадиона «Лужники» наблюдали 63 306 зрителей. Это рекорд для финалов Кубка России.
В составе красно-белых мячи забили Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). В составе «Динамо» голом отметился Арсен Захарян (55-я).
Полузащитник бело-голубых Даниил Фомин не реализовал пенальти в компенсированное время.
Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга показал тренеру «Спартака» Паоло Ваноли жёлтую карточку в первом тайме.
Ранее сообщалось, что «Спартак» спустя 19 лет выиграл Кубок России.