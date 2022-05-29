Финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» посетили рекордное количество зрителей

Короткая ссылка
Московский «Спартак» нанёс поражение в финальном матче Кубка России по футболу столичному «Динамо».
Финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» посетили рекордное количество зрителей
  • РИА Новости

Матч, который прошёл на московском стадионе «Лужники», завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

За финалом, по официальной информации, с трибун стадиона «Лужники» наблюдали 63 306 зрителей. Это рекорд для финалов Кубка России.

В составе красно-белых мячи забили Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). В составе «Динамо» голом отметился Арсен Захарян (55-я).

Полузащитник бело-голубых Даниил Фомин не реализовал пенальти в компенсированное время.

Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга показал тренеру «Спартака» Паоло Ваноли жёлтую карточку в первом тайме. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» спустя 19 лет выиграл Кубок России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить