Финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» посетили рекордное количество зрителей

Московский «Спартак» нанёс поражение в финальном матче Кубка России по футболу столичному «Динамо».

Матч, который прошёл на московском стадионе «Лужники», завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

За финалом, по официальной информации, с трибун стадиона «Лужники» наблюдали 63 306 зрителей. Это рекорд для финалов Кубка России.

В составе красно-белых мячи забили Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). В составе «Динамо» голом отметился Арсен Захарян (55-я).

Полузащитник бело-голубых Даниил Фомин не реализовал пенальти в компенсированное время.

Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга показал тренеру «Спартака» Паоло Ваноли жёлтую карточку в первом тайме.

Ранее сообщалось, что «Спартак» спустя 19 лет выиграл Кубок России.