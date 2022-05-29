«Спартак» обыграл «Динамо» и спустя 19 лет выиграл Кубок России

Московский «Спартак» в финальном матче Кубка России по футболу победил столичное «Динамо».

Матч проходил на стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге. Счёт открыл Александр Соболев (11-я), а затем удвоил преимущество Квинси Промес на 73-й минуте. В составе «Динамо» голом отметился Арсен Захарян (55-я).

На 90+6 пенальти не реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Итоговый счёт 2:1.

Для «Спартака» это был четвёртый завоеванный Кубок в российской истории. Ранее клуб побеждал в турнире в сезонах-1993/94, 1997/98 и 2002/03.

Ранее гол Промеса во второй раз вывел «Спартак» вперёд в финале КР с «Динамо».