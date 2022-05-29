Гол Промеса во второй раз вывел «Спартак» вперёд в финале КР с «Динамо»

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Московский «Спартак» вновь вышел вперёд в финальном матче Кубка России по футболу со столичным «Динамо»
Гол Промеса во второй раз вывел «Спартак» вперёд в финале КР с «Динамо»
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Мяч забил Квинси Промес на 73-й минуте. Ранее отличился Александр Соболев (11-я). В составе «Динамо» голом отметился Арсен Захарян (55-я).

Счёт стал 2:1 в пользу красно-белых.

Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга показал тренеру «Спартака» Паоло Ваноли жёлтую карточку в первом тайме. 

Матч проходит на столичном стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге.

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем Кубка России.

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