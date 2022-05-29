Гол Промеса во второй раз вывел «Спартак» вперёд в финале КР с «Динамо»
- globallookpress.com
Мяч забил Квинси Промес на 73-й минуте. Ранее отличился Александр Соболев (11-я). В составе «Динамо» голом отметился Арсен Захарян (55-я).
Счёт стал 2:1 в пользу красно-белых.
Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга показал тренеру «Спартака» Паоло Ваноли жёлтую карточку в первом тайме.
Матч проходит на столичном стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге.
Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем Кубка России.