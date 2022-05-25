Надежда ЦСКА, талант «Краснодара» и звёздочка «Крыльев»: кто из молодых российских футболистов весной отличился в РПЛ

Отъезд из РПЛ целого ряда легионеров открыл дорогу в основной состав молодым российским футболистам. Многие из них сумели воспользоваться шансом и проявили себя. Так, 19-летний Никита Кривцов стал одной из ключевых фигур в «Краснодаре». Арендованный у «Зенита» Кирилл Щетинин ярко смотрится на позиции инсайда в «Ростове». А пропустивший почти год из-за травмы Егор Ушаков получает всё больше времени в ЦСКА. Кто заставил обратить на себя внимание болельщиков и экспертов во второй части чемпионата России — в материале RT.

Никита Кривцов, 19 лет («Краснодар»)

12 матчей в РПЛ после зимней паузы, 2 гола + результативная передача

Воспитанник нижегородского футбола Никита Кривцов в прошлом году оказался в центре скандала. Им начали интересоваться клубы РПЛ, но агент полузащитника Александр Маньяков обвинил своего клиента в том, что тот перестал выходить с ним на связь и начал работать со своим тренером Владимиром Казаковым. Игроку даже грозила дисквалификация, но в итоге обошлись без неё.

В августе он перебрался в «Краснодар» за символические €90 тыс. Осенью Никита нечасто получал практику в первой команде, хотя регулярно занимался с основой, и чаще довольствовался выходами на замену. Однако весной, с уходом из команды целого ряда легионеров, всё изменилось. Теперь без хавбека молодёжной сборной России центр поля южан невозможно себе представить. После возобновления сезона он не попал в основу лишь однажды, и то по причине травмы.

В южном дерби с «Ростовом», наконец, пришёл первый гол, а во встрече с ЦСКА футболист продемонстрировал наличие отличного удара. Он из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю девятку без шансов для Игоря Акинфеева и принёс команде победу.

Чаще всего Кривцов занимает место в опорной зоне вместе с другим молодым исполнителем, Александром Черниковым. В паре он отвечает за начало атак и продвижение мяча. В среднем за матч в чемпионате страны он выполняет 25,9 передачи с высокой для человека, выступающего на его позиции, точностью — 78,4%. При этом Никита не избегает черновой работы и охотно вступает в единоборства, а отличные физические данные позволяют ему регулярно выходить из них победителем (1,3 отбора, 0,7 перехвата, 0,3 заблокированных удара в среднем за игру).

Кирилл Щетинин, 20 лет («Ростов»)

10 матчей в РПЛ после зимней паузы, 2 гола + результативная передача

Помимо «Краснодара», вынужден был сделать ставку на молодых футболистов и «Ростов». Потери этого коллектива оказались не столь серьёзными, как у соседей, но всё равно очень чувствительными. Ушли такие определяющие игру легионеры, как Понтус Альмквист, Кенто Хасимото и Деннис Хаджикадунич. Однако на результатах жёлто-синих это не сказалось. Напротив, после возвращения Валерия Карпина они выиграли четыре матча подряд.

Одним из главных действующих лиц обновлённого «Ростова» стал именно Кирилл Щетинин. Он перебрался в клуб на правах аренды ещё прошлым летом, но пребывал на скамейке запасных. Зато во второй части чемпионата из основы практически не выпадал.

Причём воспитанник «Локомотива» занимает не привычную позицию на левом фланге, а место одного из двух инсайдов вместе с опытным Хореном Байрамяном. В данной роли он смотрится весьма убедительно. Игрок отлично продвигает мяч между линиями и нацелен на удар. Неслучайно по этому показателю он занимает пятое место в команде из оставшихся в ней футболистов (в среднем 1,2 за встречу). Причём 0,9 из них приходятся на выстрелы из-за пределов штрафной. Собственно, ворота «Локомотива» он поразил как раз великолепным дальним ударом. Но при этом Щетинин готов и ассистировать партнёрам. Чего стоит хотя бы его тонкая разрезающая голевая передача на Николая Комличенко в игре с «Арсеналом».

Не исключено, что летом Кирилла ждёт непростой выбор: остаться в «Ростове» или вернуться в «Зенит» и попробовать там побороться за место в основе. Однако в Санкт-Петербурге терять талантливого универсала не намерены и в апреле опровергали информацию о выкупе прав на игрока жёлто-синими.

Андрей Лангович, 18 лет («Ростов»)

10 матчей в РПЛ после зимней паузы

На правом фланге обороны «Ростова» теперь практически незаменим Андрей Лангович. Успехи 18-летнего защитника болельщиков радуют особенно сильно, ведь он не только является воспитанником клуба, но и появился на свет в Ростове-на-Дону. Местные футболисты нечасто добираются до основы команды.

Андрей обратил на себя внимание тренерского штаба ещё зимой 2021-го. Тогда способный футболист отправился на сборы с первой командой. А уже в текущем сезоне он начал периодически выходить на поле. Более того, в случае с Ланговичем нельзя сказать, что он занял место одного из уехавших иностранцев. Работоспособный защитник воспользовался травмой опытного Дениса Терентьева и своё место ему уже не отдал.

Андрей не блещет уникальной техникой и нечасто подключается к атакам, зато идеально справляется с прямыми обязанностями и цементирует всю бровку, а по количеству отборов (1,9 в среднем за матч) является одним из лучших в команде. На прогресс молодого защитника уже обратили внимание в молодёжной сборной, куда он в марте получил дебютный вызов. А спустя месяц клуб продлил с ним контракт сразу на пять лет.

Кирилл Кравцов, 19 лет («Нижний Новгород»)

11 матчей в РПЛ после зимней паузы, гол + результативная передача + заработанный пенальти

Кирилл Кравцов, как и Щетинин, пытался проявить себя в составе «Зенита». Сделать это 19-летнему опорнику объективно было крайне сложно, хотя в текущем сезоне он регулярно выходил на замены и даже провёл 14 минут в Лиге чемпионов. Было очевидно: талантливому воспитаннику, чтобы не остановиться в развитии, требуется игровая практика.

Её он получил в «Нижнем Новгороде», который возглавляет лучший бомбардир в истории петербургского клуба Александр Кержаков. Молодой специалист организовал Кириллу тёплый приём и с ходу выделил ему одно из двух мест в опорной зоне. С тех пор полузащитник превратился в незаменимого исполнителя для дебютанта РПЛ.

А сам тренер получил хавбека практически без слабых мест, ведь он хорош как в разрушении, так и в созидании. Кравцов является лучшим в команде по числу отборов (2,5 в среднем за игру), но вместе с тем лидирует по количеству успешных попыток дриблинга (1,6). Другой показательный момент — он совершает больше всех передач в коллективе (41,5 с точностью 77,2%). То есть через молодого футболиста действительно строится вся игра.

Более того, в проигранном матче с «Локомотивом» (1:2) Кравцов забил первый мяч в Премьер-лиге, реализовав момент после подачи углового. Во встрече с «Ростовом» (2:1) он отдал результативную передачу на Ричи Эннина со своей половины поля. А в противостоянии с родным «Зенитом» заработал решающий пенальти, который помог команде набрать три очка и сохранить прописку в РПЛ.

Арендное соглашение с «Нижним Новгородом» действует до июня 2023-го, но не исключено, что Сергей Семак пожелает вернуть его раньше.

Артём Карпукас, 19 лет («Локомотив»)

6 матчей в РПЛ после зимней паузы

Во второй части завершившегося сезона РПЛ в целом раскрылись немало талантливых полузащитников. Одним из них стал Артём Карпукас. Ещё зимой молодой воспитанник клуба даже не помышлял о выступлении в основном составе и довольствовался игрой за «Казанку» в ФНЛ-2 и молодёжку «Локо».

Однако весной Марвин Комппер начал включать футболиста в заявку, а в концовке и вовсе сделал на него ставку в центре поля. Как итог — хавбек в семи последних турах пять раз попал в старт. Причём он фактически выиграл конкуренцию у приобретённого в прошлом году за €6 млн француза Алексиса Бека-Бека. В некоторых играх он занимал место в дуэте инсайдов, в других опускался в опорную зону.

В разрушении Карпукас не уступает даже Дмитрию Баринову. Для сравнения, он обошёл опорника сборной по среднему количеству перехватов (2,2 против 1,9 в среднем за игру) и лишь немного уступил ему по отборам (1,8 против 2,0). При этом Артёма нельзя назвать исполнителем, который отвечает исключительно за срыв чужих атак. Напротив, он обладает хорошей техникой и комфортно чувствует себя под давлением, умудряясь отдавать 83,4% точных передач. Это позволяет ему начинать наступление железнодорожников из глубины и принимать в эти моменты правильные решения.

Александр Коваленко, 18 лет («Крылья Советов»)

12 матчей в РПЛ после зимней паузы

На Карпукаса во многом похож Александр Коваленко, который младше его всего на год. В первой части сезона он тоже не был востребован в первой команде «Крыльев», зато во второй принял участие почти во всех матчах и пять раз попал в основу. Помог уход в «Спартак» Данилы Пруцева. Александр — ещё один воспитанник «Чертанова» в составе самарцев. Многие ждали, что раскроется самый талантливый юный футболист страны Сергей Пиняев, а вместо него выстрелил универсал 2003 года рождения.

Внук чемпиона СССР и обладателя Кубка страны Александра Коваленко в чём-то напоминает Карпукаса и по манере игры. В частности, он смело вступает в единоборства, хотя в силу возраста и не сформированной до конца мускулатуры не всегда их выигрывает. Тем не менее по итогам сезона он занял второе место в команде по числу отборов (1,8 в среднем за матч) и попал в десятку по перехватам (0,8), если не брать в расчёт исполнителей, покинувших коллектив.

Чаще всего его использовали на позиции центрального полузащитника, но он выходил и под нападающим, и на флангах атаки. Более того, он способен сыграть на острие нападения. Коваленко обладает невероятным футбольным интеллектом и умеет великолепно обострять игру острыми пасами. Особенно удался ему матч с «Краснодаром», где он за 90 минут сделал удивительные для его амплуа 94,2% точных передач, одна из которых стала ключевой. А в среднем за игру Александр отдаёт 83,6% точных пасов.

Александр Руденко, 23 года («Химки»)

11 матчей в РПЛ после зимней паузы, 2 гола

«Химки» весной вполне можно сравнить с «Ростовом». Подмосковная команда также сменила тренера и потеряла ряд ведущих легионеров, но выдала победную серию и избежала прямого вылета из РПЛ. А благодаря уходу иностранцев получили свой шанс молодые россияне. В частности, удалось им воспользоваться Александру Руденко.

Нападающий давно обратил на себя внимание болельщиков и много забивал в ФНЛ, но так и не получил шанса в первой команде родного «Спартака» и в 2020-м отправился за практикой в «Сочи». А в начале 2022 года форвард наконец стал свободным агентом и подписал полноценный контракт с «Химками».

Там ему была уготована роль резервиста, ведь в первых турах после возобновления сезона здорово проявлял себя другой новичок — Дидье Ламкель Зе. Но африканец вскоре отправился в аренду в «Антверпен», а Руденко стал основным форвардом. И Александр оказался именно тем футболистом, который был необходим «Химкам». В действующей преимущественно на контратаках команде быстрый нападающий получил возможность проявить свои сильные стороны. А самым ярким для него получился матч с ЦСКА, в котором воспитанник «Спартака» забил дважды и вполне мог оформить хет-трик.

Егор Ушаков, 19 лет (ЦСКА)

7 матчей в РПЛ после зимней паузы, гол + результативная передача

Пример Егора Ушакова выбивается из общего ряда, ведь ЦСКА весной не покинул ни один иностранный футболист. Тем ценнее взлёт 19-летнего полузащитника, о котором до этого мало кто слышал. В матче 23-го тура с «Уралом» хавбек из-за кадровых проблем впервые появился в заявке армейцев, а в середине второго тайма заменил получившего повреждение Игоря Дивеева и занял место на правом краю полузащиты.

Ушаков смело вошёл в игру и несколько раз блеснул техникой и скоростью, а в концовке заработал пенальти для партнёров, вынудив сфолить на себе Лео Гогличидзе. Правда, в добавленное арбитром время он уже сам нарушил правила на грузине, но судья, посмотрев повтор, одиннадцатиметровый назначать не стал. А в упомянутой ранее встрече с «Химками» Егор оказался в основе и по истечении получаса игры забил дебютный мяч во взрослой карьере. В дальнейшем он регулярно выходил на замены.

Уже в следующем сезоне Егор вполне может закрепиться в основе коллектива. Причина — завершение карьеры Марио Фернандесом. Молодой воспитанник клуба в некоторых играх подменял натурализованного бразильца на правом краю и неплохо справлялся со своими обязанностями. Он вообще выделяется завидной универсальностью, поскольку может закрыть не только оба фланга, но и сыграть в нападении и даже в центре поля.

За успехом вингера стоит история преодоления, поскольку он практически год пропустил из-за проблем со здоровьем. В конце 2020-го он получил перелом пятой плюсневой кости, а затем перенёс неудачную операцию, серьёзно затянувшую процесс восстановления. Но уроженец Красногорска не опустил рук и исполнил свою мечту.