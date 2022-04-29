Мяч футболиста «Ростова» Щетинина признан лучшим голом РПЛ в апреле

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Лучшим голом месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) был признан удар полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина в матче 24-го тура с московским «Локомотивом».
Мяч футболиста «Ростова» Щетинина признан лучшим голом РПЛ в апреле
  • РИА Новости

За мяч Щетинина проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер», а болельщики признали лучшим гол нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в ворота «Спартака».

Ранее сообщалось, что решение по новому лимиту на легионеров в РПЛ примут в мае.

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