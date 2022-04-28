Решение по новому лимиту на легионеров в РПЛ примут в мае

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Окончательное решение относительно нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет принято в мае.

«В апреле проходила стадия общественных обсуждений предложенных изменений в Министерстве спорта, сейчас ведомство изучает и оценивает поступившие предложения. Ожидается, что итоговое решение будет принято в мае», —  цитирует службу коммуникаций РФС «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент в РПЛ действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. Со следующего же сезона можно будет заявить 13 легионеров, но одновременно на поле клуб сможет выставлять не более восьми иностранных игроков.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, что этим летом все иностранные футболисты покинут РПЛ.

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