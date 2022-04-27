Петржела уверен, что все легионеры летом покинут РПЛ
- globallookpress.com
По словам Петржелы, он рад, что «Зенит» снова выиграет чемпионат России, но не думает, что доминирование команды будет долго продолжаться из-за отъезда легионеров.
«Семак не даёт никакого шанса молодым футболистам, это очень плохо, потому что летом все легионеры вашего чемпионата покинут Россию. Всё так же будет зависеть от политической ситуации в мире», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
Он отметил, что клубу надо больше работать со своей молодёжью и больше предоставлять возможностей юным игрокам.
Напомним, Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили призвал ограничить лимит на легионеров в РПЛ.