Широков — о завершении карьеры Ананидзе: он не смог полностью раскрыть свой потенциал

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Бывший хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал решение экс-полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе завершить спортивную карьеру.
Широков — о завершении карьеры Ананидзе: он не смог полностью раскрыть свой потенциал
  • РИА Новости

«Его талант отмечали все тренеры, с которыми он работал. Ананидзе не раскрыл полностью свой потенциал из-за травм, которые преследовали его всю карьеру», — цитирует Широкова «Чемпионат».

По его словам, талант грузинского футболиста помог ему пробиться в «Спартак» и провести за команду 122 матча.

Напомним, что Джано дебютировал за основу красно-белых в 2009 году и защищал цвета команды вплоть до 2019-го. В составе столичного клуба он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

С января 2022 года хавбек выступал за тбилисское «Динамо».

Ранее Ананидзе сообщил в социальных сетях, что принял решение завершить спортивную карьеру.

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