Широков — о завершении карьеры Ананидзе: он не смог полностью раскрыть свой потенциал
- РИА Новости
«Его талант отмечали все тренеры, с которыми он работал. Ананидзе не раскрыл полностью свой потенциал из-за травм, которые преследовали его всю карьеру», — цитирует Широкова «Чемпионат».
По его словам, талант грузинского футболиста помог ему пробиться в «Спартак» и провести за команду 122 матча.
Напомним, что Джано дебютировал за основу красно-белых в 2009 году и защищал цвета команды вплоть до 2019-го. В составе столичного клуба он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.
С января 2022 года хавбек выступал за тбилисское «Динамо».
Ранее Ананидзе сообщил в социальных сетях, что принял решение завершить спортивную карьеру.