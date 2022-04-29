Экс-футболист «Спартака» Ананидзе сообщил о завершении карьеры

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Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе сообщил в социальных сетях, что принял решение завершить спортивную карьеру.
Экс-футболист «Спартака» Ананидзе сообщил о завершении карьеры
  • globallookpress.com

«Бесконечные и необъяснимые травмы были очень утомительными. За свою карьеру я много боролся, много раз был на операционном столе и никогда не жалел сил и энергии, чтобы снова и снова вставать и играть на радость себе и болельщикам, заслужил аплодисменты и любовь зрителей. Я правда очень расстроен, но думаю, что уже пора», — написал Ананидзе.

Джано дебютировал за основу «Спартака» в 2009 году и защищал цвета команды вплоть до 2019-го. В составе красно-белых он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

С января 2022 года хавбек выступал за тбилисское «Динамо».

Ранее в «Спартаке» сообщили, что клиника в Финляндии приостановила сотрудничество с клубом.

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