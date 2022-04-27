Пресс-служба «Спартака» сообщила, что клиника в Финляндии приостановила сотрудничество с клубом

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Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что клиника из Финляндии, где перенёс операцию защитник москвичей Павел Маслов, уведомила футбольный клуб о приостановке сотрудничества по новым обращениям.
Пресс-служба «Спартака» сообщила, что клиника в Финляндии приостановила сотрудничество с клубом
  • РИА Новости

«Клиника из Финляндии действительно уведомила нас о приостановке сотрудничества по новым обращениям. Павел Маслов продолжает восстановление по имеющимся протоколам», — цитирует Зеленова ТАСС.

Напомним, что 24 августа 2021 года футболист перенёс операцию по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц. Планировалось, что на его восстановление уйдёт пять месяцев. Всего за столичный клуб Маслов сыграл 39 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

После 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 31 очко. От зоны стыковых матчей коллектив Паоло Ваноли отделяет три балла. Командам осталось сыграть четыре встречи.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов допустил возможный вылет столичной команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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