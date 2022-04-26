Гаврилов: «Спартак» может вылететь в ФНЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов допустил возможный вылет столичной команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Допускаю ли я вылет «Спартака» в ФНЛ в текущем сезоне? А почему нет-то? Всё бывает. Проиграют ещё несколько игр и могут в стыковые попасть. Их не выиграют — вот и до свидания», — цитирует Гаврилова «ВсёПроСпорт».

По его словам, красно-белые утратили своё величие и от команды осталось одно название.

Напомним, что после 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятую строчку турнирной таблицы с 31 очком. От зоны стыковых матчей коллектив Паоло Ваноли отделяет три очка. Командам осталось сыграть четыре матча.

Ранее бывший администратор красно-белых Александр Хаджи выразил уверенность, что московский клуб не покинет РПЛ по итогам сезона-2021/22.