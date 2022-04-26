Гаврилов: «Спартак» может вылететь в ФНЛ

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов допустил возможный вылет столичной команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Гаврилов: «Спартак» может вылететь в ФНЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Допускаю ли я вылет «Спартака» в ФНЛ в текущем сезоне? А почему нет-то? Всё бывает. Проиграют ещё несколько игр и могут в стыковые попасть. Их не выиграют — вот и до свидания», — цитирует Гаврилова «ВсёПроСпорт».

По его словам, красно-белые утратили своё величие и от команды осталось одно название.

Напомним, что после 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятую строчку турнирной таблицы с 31 очком. От зоны стыковых матчей коллектив Паоло Ваноли отделяет три очка. Командам осталось сыграть четыре матча. 

Ранее бывший администратор красно-белых Александр Хаджи выразил уверенность, что московский клуб не покинет РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить